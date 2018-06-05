Право на защиту

В центре столицы на митинге подрывается граната, в Мукачево, в полутора тысячах километров от линии фронта, происходит перестрелка с применением пулемета, из зоны АТО в другие регионы нелегально везут огнестрел, который можно приобрести за бесценок… «Черный рынок» функционирует, кто-то получает небывалые прибыли, а правоохранители ничего не могут (и не очень хотят) с этим поделать.

«Пока общество требует разрешения на пистолеты и револьверы, на «черном» рынке спокойно проходят пулеметы и минометы. МВД сами создали эту проблему, убеждая президента в том, что способны обуздать эту ситуацию», - считает глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Георгий Учайкин.

Таким образом, полагает эксперт, разговоры о гражданском оружии в Украине уже давно вышли из плоскости «нужно – не нужно». Доказательством этому может свидетельствовать соответствующая петиция к президенту Украины, зарегистрированная УАВО 29 августа. Необходимые для ее рассмотрения главой государства 25 000 подписей она собрала меньше, чем за неделю.

«За» и «против»

Вопрос легализации оружия как инструмент самозащиты предполагает, в мировой практике, три ключевых момента: возможность легально приобрести, хранить и носить с собой «ствол», возможность свободно (под контролем соответствующих органов) продать или обменять его, и, самое главное, - право применить его в угрожающей ситуации. В этом, третьем пункте, ключевое – применить, не опасаясь юридических последствий, если выстрел был произведен в целях самообороны.

Итак, начнем с рынка «огнестрелов». Здесь важно отметить, что он в Украине функционирует, правда, с особыми исключениями – именно за отмену этих исключений и ограничений и борются активисты за легализацию огнестрельного оружия.

В частности, можно иметь охотничье длинноствольное оружие (гладкоствольное или нарезное без функции автоматической стрельбы), общая длина которого не меньше 80 см. Правда, существует странный возрастной ценз: гражданам Украины, достигшим 21 года, разрешено иметь дома только гладкоствольное охотничье оружие, а лицам, достигшим 25-летнего возраста, и охотничьи нарезные карабины.

Для получения разрешения на оружие нужно пройти медкомиссию, нарколога, специальное обучение, быть несудимым и победить в войне очередей в отечественном бюрократическом аппарате.

По сути, при наличии мотивации, крепких нервов и времени, стать счастливым обладателем оружия на законных основаниях можно, в среднем, за 2 месяца.

Нюанс в том, что, подобное приспособление (длиной под метр), крайне сложно использовать для самообороны (зато, при желании, охотничью винтовку с оптикой, коих в стране на руках у граждан – тысячи – куда проще применить для умышленного убийства). Во всем мире наиболее популярный вид оборонительных вооружений – пистолеты и револьверы, короткоствольное оружие. В нашей стране, по текущему закону, монополию на таковое имеют лишь сотрудники правоохранительных органов (военные могут носить и применять оружие лишь в зоне боевых действий). На деле же по украинским улицам ходят сотни людей – бывших и настоящих военных, милиционеров, сотрудников СБУ, прокуратуры, политиков и просто сумевших «договорится», кто в разные годы сумел получить боевые пистолеты с пожизненным правом ношения в качестве государственной награды.

Собственно, устранение этой своеобразной дискриминации сейчас и подразумевается под словом «легализация», ведь формально для рядовых граждан в стране разрешены только травматические пистолеты. И то, не для всех простых смертных – защищать свою жизнь и достоинство «травматом» с резиновыми пулями могут только журналисты, судьи, дружинники (удостоверение такого типа наиболее часто покупается за деньги желающими купить травматический пистолет) и свидетели в важных делах (временно).

«Система выдачи даже таких разрешений очень устарела. По сути, «травмат» может приобрести любой, занеся несколько сотен долларов «в разрешиловку». Это определенный бизнес в МВД, и эту проблему также нужно решать, учитывая, что травматическое оружие также опасно, как и огнестрельное», - рассказал УНИАН координатор инициативы zbroya.club Константин Коваленко.

Действительно, эксперты отмечают, что большинство конфликтов с применением пистолетов (около 90%) происходит на дистанции от 0 до 7 метров. На таком расстоянии при попадании в глаза, шею, незащищенные мягкие ткани живота – травматическое оружие становится таким же опасным, как и боевой пистолет с металлической пулей. «Травматическая пуля легко пробивает кожу человека и, если она, попав в ногу, зацепит бедренную артерию, то человек без срочного вмешательства медиков может умереть от потери крови за 60-120 секунд», - констатирует Коваленко.

Фактически, это обстоятельство делает бессмысленным ограничение по типу пуль, которые могут применять не работающие в «органах» украинцы.

Более того, по словам Коваленко, травматический ствол вообще можно считать оружием преступников и хулиганов – так как выпущенные из него пули (в отличие от обычных металлических) невозможно идентифицировать.

«А если это пистолет, например, системы «Наган», то он еще и не оставляет после себя гильз, что делает идентификацию оружия и стрелка в принципе невозможной. В результате, сейчас, если не считать нескольких тысяч наградных пистолетов, короткоствол носят только правоохранители и преступники. Гражданским остается быть лишь жертвами нападений и надеяться, что после того, как на них направят ствол, они успеют набрать 102 и уговорить преступника не убивать их, а подождать приезда патруля-спасателя», - отмечает он.

Безнаказанность vs ответственность

Еще один момент, волнующий противников разрешения короткостволов – вседозволенность, которую могут почувствовать люди, получив оружие. По мнению психолога-криминалиста Андрея Забавки, ситуация в стране отнюдь не способствует уравновешенности украинцев: «Проще говоря, люди находятся «на нервах», что может стать причиной использования оружия в совсем нежелательных местах и ​​ситуациях». «Когда знаешь, что у каждого второго может быть оружие и его могут применить, если, скажем, человеку что-то не нравится, или он чем-то недоволен, то будешь чувствовать себя напряженно 24 часа в сутки», - считает он.

В свою очередь, сторонник легализации гражданского огнестрельного оружия в Украине PR-стратег в «Ольшанский и партнеры» Сергей Дидковский считает, что в этом вопросе следует использовать теорию игр Джона Нэша, новатора в математике и нобелевского лауреата, по тому же принципу, как США использовали ее после второй мировой войны с целью противодействия ядерной угрозе. «Ее суть заключалась в следующем. Если оба противника вооружены, то вероятность нападения одного из них стремится к нулю. Потому что проиграют оба. Оба знают — у моего противника такое же оружие. Это знание выражается в понимании – я получу отпор. Если я получу отпор, то не буду стрелять - нажимать на «красную кнопку», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook. - Этот принцип до сих пор заложен в концепцию обладания ядерным оружием. Никто из ядерных держав не нажмет на кнопку, потому что понимает неизбежность ответа».

По мнению Дидковского, концепцию Нэша легко перенести в условия улицы: «Легализация гражданского огнестрельного оружия дает тот же эффект. Противник, понимающий, что у вас может быть пистолет, не станет на вас нападать. Понимание берется как раз из принятия закона о гражданском оружии - из констатации факта «если всем разрешено носить при себе пистолет, то у этого человека он может быть». Это взаимное сдерживание от противоправных действий».

Иначе получается, что, в условиях отсутствия такого закона, гражданину запрещено носить при себе пистолет и использовать его для самозащиты, но у преступника есть нелегальное оружие. И он готов его применять, его ничего не сдерживает. «Получается, что запрет гражданского оружия стимулирует преступность через отсутствие сдерживающего механизма и отсутствие контроля нелегального оружия, особенно, в контексте боевых действий на востоке Украины. Оттуда на мирную часть Украины приходит нелегальное оружие», - считает он.

Кроме того, Украине следует взглянуть на опыт соседней Молдове, где, в связи с Приднестровским конфликтом, правительство разрешило носить короткостволы гражданскому населению, заботясь о его безопасности.

«К удивлению противников легализации оружия, в Молдове это не привело к всплеску преступлений. Наоборот, уровень нападений на граждан сократился в разы, - отмечает Константин Коваленко. – Или опыт Эстонии, где короткоствольное оружие разрешили еще в 2001 году, после чего уровень преступности стал снижаться приблизительно на 8% ежегодно». К слову, в связи с этим, ежегодно уменьшается и штат местных правоохранительных органов – и, следовательно, бюджетные расходы на них.

Кроме того, по мнению экспертов, чем больше будет оружия на руках у населения, тем меньше работы будет у милиции – вооруженное общество гораздо более толерантное, а преступники лишний раз подумают, идти ли им на правонарушение, зная, что сами могут сильно пострадать. Об этом, к слову, свидетельствует и вся мировая статистика. Например, в американском городе Кеннессо (штат Джорджия) в 1980 году местные власти обязали всех домовладельцев иметь хотя бы одну единицу огнестрельного оружия. За год уровень насильственных преступлений упал в городе на 75%, а к 1982 году снизился еще на 45%. За более чем 20 лет в городе произошло только 3 убийства: до 1990 года было два убийства с применением холодного оружия и в 1997 году одно с применением огнестрела.

Упрощение системы – легализация «черного» рынка

По разным оценкам, в Украине на руках у населения находится около 2 млн единиц легального, зарегистрированного оружия. Это значит, что это оружие прошло проверку на исправность, все его характеристики и особенности стоят на учете в МВД вместе с отстрелянными гильзами и пулями. «Таким образом, МВД с легкостью может определить из какого оружия стреляли, и кто его владелец», - рассказал Константин Коваленко.

При этом, по его словам, зарегистрированный ствол – это большая ответственностью и целая куча проблем для владельца, так как потеря оружия граничит чуть ли не с уголовным преступлением: «Если из утерянного оружия будет произведен выстрел, то судить будут законного владельца».

Собственно, 2 миллиона владельцев легального оружия в Украине уже давно ждут реформ. Возникает лишь вопрос поиска оптимального законодательного решения целого ряда задач.

«Все понимают, что процедуру получения оружия нужно упростить, но при этом также создать максимально простую и открытую систему учета владельцев оружия. И, конечно, еще одна проблема – легализация «черного» рынка, которая, опять-таки, решается путем создания новой системы учета», - рассказал Коваленко.

С таким мнением соглашается и народный депутат Владимир Пилипенко, который, впрочем, считает, что принятие закона о гражданском оружии и боеприпасах следует отложить на некоторое время. По крайней мере, до завершения боевых действий на востоке страны и проведения масштабной кампании по изъятию незаконного оружия у населения. «Несмотря на то, что сейчас, вроде бы, нельзя купить, короткоствольное или гладкоствольное нарезное оружие, автоматическое оружие, но реально этот рынок функционирует. Вне правового поля, - отмечает парламентарий. – И даже если мы позволим более широкому кругу граждан покупать себе огнестрельное оружие, о чем сейчас активно идут разговоры, рынок нелегального оружия был, есть и будет».

По словам депутата, принятие закона о рынке оружия не сделает людей законопослушными еще и потому, что легальное оружие всегда будет стоить дороже, чем на «черном» рынке. «Логика здесь должна быть совсем другой. Сначала реформа правоохранительных органов, а после этого уже говорим о расширении категорий граждан, которым можно покупать огнестрельное оружие, а также о создании прозрачных правых игры на этом рынке, чтобы предотвратить дальнейший рост количества нелегального оружия. Ведь не секрет, что во многом это зависит именно от МВД», - считает он.

На сегодняшний день, рынок незаконного, «черного» оружия оценивается в Украине в не менее чем 2,7–4 млн стволов, владельцами которых, зачастую, являются преступники и частные охранные организации.

Помимо этого, как уже было сказано выше, имеется огромный поток «трофейного» и «сувенирного» незарегистрированного оружия из зоны АТО. В этой связи, один из необходимых шагов в рамках общегосударственной легализации заключается в том, чтобы поставить каждый ствол на учет, закрепить его за конкретным человеком и произвести отстрелы для гильзотек. Государство должно знать, кто является владельцем какого оружия и все стволы должны пройти соответствующие проверки для безопасности граждан, настаивают эксперты. «Рынок оружия должен контролироваться государством. Необходимо прописать четкие правила, нужно определить, как один собственник оружия сможет продать его другому собственнику», - отмечает народный депутат Виктор Чумак.

Этого можно достичь, реализовав несколько достаточно простых шагов. Во-первых, предоставить продавцам оружия открытую базу отсутствия судимостей и психиатрического учета. Во-вторых, ввести жесткую систему контроля и наказания физических и юридических лиц, которые нелегальной занимаются продажей оружия.

В идеале у магазинов и МВД должна быть общая база, где указаны данные обладателя того или иного оружия / Фото УНИАН

«Если представить, что мы уже провели реформу МВД, а социально политическая обстановка в государстве является стабильной, то изменить нынешнюю систему продажи оружия можно, отдав больше функций и ответственности в организации процесса магазинам оружия… В идеале у магазинов и МВД должна быть общая база, где указаны данные обладателя того или иного оружия, а также данные отстрела, другие необходимые данные. То есть провести централизацию этого процесса. Конечно, МВД должно следить за этим. А требования к магазинам должны быть выписаны очень четко и однозначно, и не менее подробно, чем сегодня», - считает Владимир Пилипенко.

«Если бы продажа оружия происходила через обычные магазины и открытую систему владельцев оружия, то Украина бы произвела революционную реформу в этой отрасли», - подчеркивает Константин Коваленко.

По мнению экспертов, в этом заинтересованы и нынешние оружейные магазины, и частники, поскольку простая процедура покупки и перепродажи оружия потенциально увеличивает для них количество покупателей их товара.

А, что касается правоохранительных органов, они должны бороться с нарушителями, а не процессом выдачи разрешений.

Не так давно в Украине ликвидировали МРЭО, и правоохранительная система это как-то пережила. «Полиция должна следить за порядком, милиция - расследовать уголовные дела, бороться с нелегальным оборотом наркотиков и того же оружия. Тогда процесс организации продажи и перепродажи оружия для гражданского населения можно отдать магазинам. Но повторюсь - в будущем и при других социально-политических условиях в стране», - отметил Пилипенко.

Коллизии допустимой самообороны

Наконец, ключевая проблема – законодательные нормы о допустимой самообороне. По сути, на сегодняшний день таковыми являются статья 3 Конституции Украины о неприкосновенности жизни человека и часть 3 статьи 27 Основного закона о праве каждого защищать свою жизнь, здоровье и жизнь и здоровье других людей от противоправных действий. Более того, статьи 36 и 37 Уголовного Кодекса Украины гарантируют гражданам возможность защищаться, в том числе, с оружием (при наступлении обстоятельств, которые угрожают жизни).

Но, в то же время, существуют статьи 118 и 124 УК, которые гарантируют, что гражданин сядет в тюрьму, если превысит меры необходимой обороны. И, по факту, хотя Конституция – Основной закон прямого действия, правоохранительная и судебная система, руководствуясь несовершенными нормами Уголовного Кодекса, лишают украинцев права защищать свою жизнь.

«В результате, на сегодняшний день, если гражданский выстрелил, то должен сидеть в тюрьме. Это девиз всех прокуроров Украины. И в 95% случаев люди действительно сидят», - рассказывает Константин Коваленко.

По его словам, на практике избежать тюремного заключения, адекватно себя защищая, практически невозможно. «Разве что, если преступник с оружием противоправно попадет в жилье гражданина, оставив при этом характерные следы взлома, потом будет угрожать гражданину смертью и нанесет травму, например, ранение ножом. Но законодательные рамки для самозащиты появятся у гражданина только тогда, когда преступник уже пойдет его, раненого, добивать. Конечно, я немного усугубил, однако в целом такая ситуация очень и очень сопоставима с реалиями. Поэтому систему нужно кардинально менять», - считает эксперт.

К сожалению, Верховная Рада не торопится открывать новые возможности легального владения оружием, в том числе, короткоствольным, для простых украинцев и разрешать применять его для самообороны, несмотря на то, что такие обещания звучат с 1996 года.

Соответствующий законопроект пылится в парламенте уже не одну сессию, и тот факт, что депутаты тянут резину с вынесением документа на рассмотрение, вызывает у экспертов досадное недоумение.

«Украина – фактически единственная страна в Европе, у которой до сих пор нет нормального законодательства в этой сфере», - сетует исполнительный директор «Украинской стрелковой ассоциации» Андрей Хаверчук.

По словам же главы наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, в вышеупомянутом законопроекте речь идет не столько о легализации оружия, сколько о необходимости упорядочивания рынка и создания простых и понятных механизмов приобретения, владения и использования оружия. «Принятие законопроекта сдерживается осознано, - убежден эксперт, - его «выдерживают» в научно-экспертном управлении, ожидают выводов МВД, ГПУ, СБУ, других институций. И, создается впечатление, что эти выводы «подтягивают» под то, чтобы документ так и не был принят».

Теперь – слово за президентом. Петицию под названием «Законодательно утвердить право граждан Украины на защиту» в Администрации главы государства должны рассмотреть в течение 10 дней.

Татьяна Урбанская