Украине крайне необходима история успеха. Успеха как молодого государства, так и ее граждан. Причем, не единиц, стыривших благодаря коррупции госактивы, а миллионов простых украинцев, сумевших своим честным трудом обеспечить достойное благосостояние своим семьям.

Нам всем надо вырваться из нищенского 24-летнего топтания на месте.

В 1990 году валовый внутренний продукт Украины составлял порядка $90 млрд. Мы тогда находились на уровне экономики Греции, Ирана, Тайланда. При этом, по показателю ВВП на душу населения Украина с 1748 долларами занимала 106 место в мире.

И вот по истечении долгих 25 лет экономика страны, без учета теневой части оцениваемой в 47%, в лучшем случае составит эквивалент $84 млрд (пессимисты говорят о $70 млрд). Если пересчитать на официально зарегистрированные на конец лета 42,8 млн граждан, получается 1964 доллара на человека. Это – уровень Уганды и Соломоновых островов, занимающих позиции в конце мирового списка бедняков!

Для примера, соседняя 38-миллионная Польша, экономика которой 25 лет назад уступала украинской, в 2015 году сможет порадоваться номинальным ВВП порядка $490 млрд, что составляет более $12,9 тысячи на человека. Валовый внутренний продукт находящейся в глубоком экономическом кризисе Греции по итогам текущего года составит порядка $240 млрд, а экономика также переживающего не лучшие времена Таиланда будет находится на уровне $375 млрд.

Возможно, экономисты Всемирного банка станут использовать иную методологию оценки украинской экономики, но с фактами не поспоришь. Мы живем в бедной стране с мизерным бюджетом и нищим населением.

Пока другие народы мира развивались, принимали нелегкие решения, а, порой, ошибались и исправляли ошибки, мы, как это не стыдно признать, стояли на месте и деградировали.

Почему это произошло? Полагаю, что большинство наших граждан, честным трудом зарабатывающих на хлеб насущный, ответят схожим образом: причина в коррупции, неэффективной системе государственного управления и ошибочной экономической модели страны.

Может ли Украина, против которой соседняя Россия развязала и уже полтора года ведет кровавую и дорогостоящую войну, сделать правильные уроки и, наконец, начать двигаться вперед?

Да, может! Для этого нужно последовательно решить несколько первоочередных задач:

- принять всем обществом идею нулевой толерантности к коррупции: не давать и не брать взяток и не использовать власть для личного обогащения. Очистить власть, включая судебную от коррупционеров;

- отказаться от популизма, провести модернизацию системы государственной и муниципальной власти, которая будет ставить целью ограничить ее вмешательство в экономику;

- изменить построенную на олигархическом капитале и ориентированную на сырьевые ресурсы экономическую модель. Всеми возможными способами стимулировать развитие бизнеса, предпринимательства и создание новых рабочих мест. Развивать внутренний рынок и те направления экономики, которые будут востребованы через 20 – 50 лет: переработку аграрной продукции, IT-сферу, энергосбережение и авиастроение;

- инвестировать в реформирование среднего и высшего образования, сфокусировав его на реальных потребностях рынка завтрашнего дня;

- провести образцовую приватизацию государственных активов, привлекая в экономику страны мировых инновационных лидеров. Привлечение прямых иностранных инвестиций должно стать одним из основных приоритетов власти и общества;

- сделать комфортным среду нашего обитания, отремонтировать разрушенные дороги и заменить проржавевшие трубы и конструкции.

И под эти цели избирать власть, как на предстоящих в октябре местных выборах, так и будущих президентских и парламентских. Голосовать не за популистов, обещающих, к примеру, прощение долгов по валютным кредитам или сокращение на 70% коммунальных платежей. И не за политических инфантилов, не способных брать ответственность за сложные, но жизненно важные для общества решения.

Наконец, пора прекратить скулить и жаловаться и, засучив рукава, начать работать! Воплями «Все пропало!» и взаимной грызней личную карму и карму страны не улучшишь. Время создавать свою историю успеха.

Юрий Куликов