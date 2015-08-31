США приветствуют принятие изменений в Конституцию и призывают привлечь к ответственности виновных в насилии возле ВР

Об этом сегодня на брифинге в Вашингтоне сказал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Марк Тонер (Трансляция брифинга осуществлялась на сайте Госдепартамента США - УНИАН).

"Мы приветствуем сегодняшнее голосование украинским парламентом за проект конституционных изменений в части децентрализации. Это является важным шагом в направлении рационального управления для всех украинцев, что также поможет реализовать еще одну важную часть Минских договоренностей", - подчеркнул Тонер.

Читайте также"Самопомич" исключила пятерых депутатов, которые голосовали за децентрализацию

Также представитель Госдепартамента отметил, что "мы осуждаем сегодняшнее насилие у парламента, которое, по сообщениям, привело к гибели по меньшей мере одного милиционера, а также десятков раненых".

Тонер заявил, что в Госдепартаменте сочувствуют семье и друзьям погибшего, а также семьям всех лиц, получивших ранения. "Мы призываем всех украинцев, независимо к их политических предпочтений или объединений уважать закон и порядок", - заявил Тонер.

Читайте такжеВ Европарламенте выразили сожаление из-за насилия возле Рады в "важный для страны день"

Кроме того, Соединенные Штаты, по его словам, полностью поддерживают право украинцев участвовать в мирных протестах, но, по его убеждению, в демократическом сообществе все разногласия должны быть решены мирно и в соответствии с законом.

США призывают к полному расследованию сегодняшних случаев насилия. "Виновные должны понести ответственность", - отметил в итоге Тонер.

Читайте такжеМогерини назвала "важным шагом" голосование за изменения к украинской Конституции