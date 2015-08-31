Рассмотрение жалобы Пукача перенесено на 11 сентября
Апелляционный суд Киева перенес на 11 сентября на 10.30 рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному на пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судебной коллегии Степан Гладий, удовлетворив таким образом ходатайство нового адвоката Пукача Максима Гарасько, который назначен осужденному вместо Григория Демиденко адвокатской квалификационно-дисциплинарной комиссией.
Как сообщал УНИАН, 26 августа Апелляционный суд перенес на 31 августа рассмотрение жалобы на приговор Пукачу, поскольку осужденного не доставили в суд из-за ухудшения состояния здоровья.
Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.