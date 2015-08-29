Пташник отмечает, что она и часть ее однопартийцев ничего не знают о подкупе в "Самопомочи"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам после рабочей встречи президента с народными депутатами по конституционной реформе в сфере децентрализации.

Отвечая на вопрос журналистов относительно заявления лидера "Самопомочи" Андрея Садового о якобы подкупе некоторых депутатов из его политической силы перед голосованием за изменения в Конституцию по децентрализации, Пташник отметила, что к ней лично никто не обращался "ни с предложениями, ни с чем угодно".

"Поэтому, о ком говорит Андрей Иванович, мне не известно", - сказала депутат и добавила, что при наличии доказательств подкупа обязательно необходимо обращаться в Генпрокуратуру.

Кроме того, на вопрос, это поднималось во время общения с президентом, Пташник отметила, что "Гройсман спрашивал, откуда такое заявление".

"Присутствующие депутаты, члены фракции" Самопомочи" говорили, что им абсолютно это не известно. Никто к ним не обращался", - отметила парламентарий.

По ее словам, во встрече из "Самопомочи" приняли участие также Татьяна Острикова, Виктор Кривенко, Остап Еднак и Павел Кишкар.

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Как сообщалось, сегодня в Facebook Садовый написал, что перед голосованием в парламенте за изменения в Конституции по децентрализации власти народным депутатам от его партии предлагают деньги и должности.

Ранее председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявил, что фракция не будет голосовать за предварительное одобрение изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, состоится 31 августа.