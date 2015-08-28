ЕС должен дать четкий сигнал, что новое наступление России на Донбассе повлечет ужесточение санкций - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Литовской Республики Альгирдасом Буткявичусом, который впервые со времени своего назначения посещает Украину с официальным визитом, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, как отмечается в сообщении, Порошенко проинформировал о результатах своего визита в Брюссель 27 августа и в Германию 24 августа. "На сегодняшний день принципиально важная позиция – сохранение единства и солидарности ЕС с Украиной, и роль Литвы в этом чрезвычайно важна", - отметил президент.

Глава государства также отметил, что достигнута договоренность о необходимости установления "красных линий", нарушение которых со стороны РФ приведет к продолжению и усилению санкций.

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"Главари террористов заявили, что собираются организовать наступление, чтобы занять всю территорию Донецкой области, захватить Мариуполь, Славянск. Мы должны дать четкий сигнал, что возобновление наступательных действий Российской Федерацией сразу же будут тянуть за собой как результат усиление санкций", – заявил президент.

Также президент поблагодарил Литву за постоянную и целенаправленную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины во время незаконной аннексии Крыма и агрессии РФ на востоке страны. Глава государства отметил эффективную координацию между Украиной и Литвой на международном уровне, в том числе в рамках Совета безопасности ООН и в вопросе создания трибунала по сбитию самолета "Малайзийских авиалиний" МН-17.

В свою очередь премьер-министр Литвы поддержал конституционную реформу в Украине. Буткявичюс отметил: "Хочу поздравить вашу политическую волю по проведению децентрализации и последовательное выполнение положений Минских договоренностей. Недопустимо, что такие договоренности выполняет только одна сторона".

Литовский премьер подтвердил, что Литва осуждает незаконные действия России против Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

Стороны обсудили процесс реализации евроинтеграционных реформ в Украине, в частности в вопросе либерализации визового режима и борьбы с коррупцией.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Литву за поддержку Украины в вопросе введения Европейским Союзом безвизового режима. "Не смотря на войну, выбранный вами путь правильный, хоть и очень тяжелый. Здесь будет всегда наша поддержка как на двустороннем уровне, так и на международной арене", – сказал литовский чиновник.

Значительное внимание во время переговоров было уделено вопросам усиления торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической составляющей межгосударственного сотрудничества, а также взаимодействия в области безопасности и обороны. Президент Украины отметил эффективность сотрудничества в военно-технической сфере, в частности создания украино-польско-литовской бригады и помощь Литвы в обеспечении украинских военных и проведении совместных учений, отмечается в сообщении.

Также собеседники договорились о дальнейших совместных шагах в противостоянии российской пропаганде и относительно объективного освещения ситуации в Украине. В этом контексте Порошенко поблагодарил правительство Литвы за практический вклад в поддержку инициативы ряда государств ЕС и Украины относительно внедрения пан-европейского русскоязычного канала как источника объективной информации.