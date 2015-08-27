Премьер Бельгии принял приглашение Порошенко посетить Украину

Об этом шла речь во время встречи Порошенко с Мишелем в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Премьер-министр Бельгии с благодарностью принял приглашение.

Также Порошенко и Мишель договорились развивать имеющиеся возможности двустороннего торгово-экономического сотрудничества и в ближайшее время провести заседание межправительственной двусторонней комиссии. По словам президента, украинско-бельгийское инвестиционное сотрудничество имеет большой потенциал.

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В свою очередь, Мишель отметил, что в рамках Европейского Союза Бельгия будет настаивать на необходимости поддержки Украины.

Премьер-министр Бельгии отметил: «Бельгия последовательно поддерживать политику санкций в отношении России, несмотря на то, что они вредят нашей стране». Однако, добавил Мишель, «для нас принципы важнее».

Также премьер-министр Бельгии отметил, что его страна пристально следить за ситуацией в сфере безопасности и будет настаивать на полном исполнении Минских договоренностей.

«Освобождение заложников, отведение оружия, присутствие ОБСЕ – это единственная возможность разрешения конфликта», - заявил глава правительства Бельгии.

«Мы сейчас находимся на подъеме наших политических, дипломатических и экономических отношений и сближаемся с точки зрения ценностей», - отметил Мишель по итогам переговоров.