Генштаб не дал приказ об отводе войск из Иловайска, хотя было понятно, что на город идут российские войска – Корбан
Генштаб не дал приказ командующему сектором «Б» генералу Руслану Хомчаку на выведение войск из Иловайска накануне окружения города российскими войсками.
Об этом сообщил бывший заместитель главы Днепропетровской ОГА, глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.
«Я имел связь с Хомчаком и Березой. Я говорил: заходят российские войска, надо выходить, иначе будут жертвы. Хомчак дал однозначный ответ: я давал присягу, я без приказа назад не уйду», – рассказал Геннадий Корбан в эфире Hromadske.tv.
По словам политика, Хомчаку отдавали приказы из Генштаба, а Генштаб получал их от главнокомандующего.
По информации Корбана, сил для взятия и удержания Иловайска в секторе «Б» было недостаточно. «Я разговаривал в начале августа с генералом Хомчаком, это мой друг, и он откровенно мне сказал, что есть приказ взять Иловайск, но войск нет, – сказал Геннадий Корбан. – И поскольку у Хомчака действительно не было войск, то Генштаб в лице Муженко обратился непосредственно к Авакову с просьбой привлечь добровольческие батальоны: «Днепр», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов», чуть позже, когда операция уже шла, был привлечен батальон Тетерука «Миротворец»».
Напомним, в августе прошлого года украинские войска захватили большую часть Иловайска. Но после введения регулярных войск РФ они оказались в окружении. При выходе из города через «гуманитарный коридор» украинские войска были обстреляны. По данным военной прокуратуры, в Иловайском котле погибли 366 военных, 429 были ранены. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1000 человек.