Генштаб не дал приказ об отводе войск из Иловайска, хотя было понятно, что на город идут российские войска – Корбан

Об этом сообщил бывший заместитель главы Днепропетровской ОГА, глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

«Я имел связь с Хомчаком и Березой. Я говорил: заходят российские войска, надо выходить, иначе будут жертвы. Хомчак дал однозначный ответ: я давал присягу, я без приказа назад не уйду», – рассказал Геннадий Корбан в эфире Hromadske.tv.

По словам политика, Хомчаку отдавали приказы из Генштаба, а Генштаб получал их от главнокомандующего.

По информации Корбана, сил для взятия и удержания Иловайска в секторе «Б» было недостаточно. «Я разговаривал в начале августа с генералом Хомчаком, это мой друг, и он откровенно мне сказал, что есть приказ взять Иловайск, но войск нет, – сказал Геннадий Корбан. – И поскольку у Хомчака действительно не было войск, то Генштаб в лице Муженко обратился непосредственно к Авакову с просьбой привлечь добровольческие батальоны: «Днепр», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов», чуть позже, когда операция уже шла, был привлечен батальон Тетерука «Миротворец»».

Напомним, в августе прошлого года украинские войска захватили большую часть Иловайска. Но после введения регулярных войск РФ они оказались в окружении. При выходе из города через «гуманитарный коридор» украинские войска были обстреляны. По данным военной прокуратуры, в Иловайском котле погибли 366 военных, 429 были ранены. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1000 человек.