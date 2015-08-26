"УКРОП" презентовал новую визуальную стилистику

Об этом сообщил Андрей Ермоленко, украинский художник, автор нового фирменного стиля партии.

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"Мы обратились к аутентичным украинским орнаментам, которые характерны для большой части Украины. Это родовые деревья, которые свойственны только Украине. Орнамент – это оберег, это обращение к нашим корням, к украинской семье, к Украине как большой семье", – отметил художник.

По его словам, много символов, которые используются, не получают органического продолжения, например – в одежде. Стилистика "УКРОПа" станет исключением: "Нам захотелось сделать что-то действительно украинское, модерное, что будет жить своей жизнью. Чтобы УКРОП сеялся, а партия позиционировалась как модное, новое явление", – сказал Ермоленко, добавив, что в орнаменте партии закодировано много глубоких символов.

Относительно логотипа, художник отметил, что в нем больше не используется шеврон "Укроп".

"Более того, мы будем следить, чтобы этот символ не использовали другие партии, чтобы вокруг него не было политических инсинуаций. Это народный символ, пусть он таким и останется. На этом настаивал Геннадий Корбан, это была и моя позиция. И в этом вопросе наши мнения очень сильно совпали", – сказал Андрей Ермоленко.

Художник объяснил, что в новом логотипе партии отражено прямое действие: стебель укропа в виде стрелки символизирует прогресс и процветание и ведет к маленьким цветочкам, которые олицетворяют каждую украинскую семью. "Людям надоело ждать чего-то. Хочется прогресса, прогресса, процветания. Логотип показывает, что партия "УКРОП" обращается к каждой семье".

Андрей Ермоленко отметил, что часть средств, которые он получил от сотрудничества с "УКРОПом", передана детским домам.