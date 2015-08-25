Жебривский объяснил, почему в Мариуполе невозможно провести местные выборы 25 октября
Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский направил в ЦИК представление с аргументацией о невозможности проведения местных выборов 25 октября в некоторых городах и районах Донецкой области, в частности в Мариуполе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мною на имя председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского направлено три представления с аргументацией о невозможности проведения местных выборов 25 октября в городах и районах Донецкой области. Первое представление касается нецелесообразности проведения выборов на всей территории Донецкой области, второе – в пределах 30-километровой зоны от линии разграничения, третье – в районах, непосредственно прилегающих к линии разграничения. В каждом из этих документов фигурирует Мариуполь", - пояснил он.
Читайте такжеЖебривский озвучил детали выборов на части свободной территории Донбасса
По его словам, основная аргументация в представлениях - угроза личной безопасности и здоровью людей, прежде всего тех, кто непосредственно будет принимать участие в организации избирательного процесса.
"Кроме того, несмотря на длительную антиукраинскую пропаганду со стороны российского телевидения, сегодня не приходится говорить о свободе предвыборной агитации. Население дезориентировано, людям сложно делать осознанный выбор в условиях отсутствия перспективы развития", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Жебривский предлагает ЦИК не проводить местные выборы в 51 населенном пункте на территории, подконтрольной Украине.