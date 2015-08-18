Жебривский предлагает не проводить выборы в 51 населенном пункте

Об этом говорится в письме Жебривского в ЦИК, передает LB.ua.

Согласно предложениям Жебривского, в новую местную общину с центром в Красном Лимане выразили желание объединиться 13 населенных пунктов Краснолиманского района.

12 населенных пунктов Ясиноватского района хотят объединиться в общину с центром в поселке Очеретино.

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Краматорск будет объединен с пятью населенными пунктами Славянского района.

Еще три общины будут созданы в Славянском районе, два - в Добропольском и один - в Артемовском районе Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Донецкая военно-гражданская администрация будет обращаться к Центральной избирательной комиссии о переносе выборов в области на 2017 год.