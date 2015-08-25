Яценюк заверил, что Украина не бросит Сенцова и Кольченко

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что Украина не бросит украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых сегодня в России приговорили к заключению.

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

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«Кремль продолжает бить рекорды низости, страха за содеянное и подлости. Его хозяева копируют сталинские процессы над «врагами народа» 1930-х. Забывая, что организаторы тех процессов плохо кончили», - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что Сенцов и Кольченко, которые «встретили садистские приговоры Гимном Украины, – настоящие герои».

«Украина и мир никогда не бросят их и других заложников нынешнего российского режима. На Родину вернутся и они, и весь Крым», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Оба вину отрицали со дня их задержания.

Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.