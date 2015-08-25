Die Welt: Меркель настаивает на выполнении Минского соглашения

Об этом пишет Оливер Бильгер в своей статье «Меркель настаивает на выполнении Минского соглашения», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Это был день символической политики. Утром, президент Украины Петр Порошенко принимал на Майдане в Киеве «Марш независимости», парад солдат без оружия и военной техники. Поводом стал День Независимости страны, празднование 24 августа 1991 года. О суверенитете Украины речь шла также во второй половине дня в Берлине. Там Порошенко встретился с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Перед поездкой Порошенко объявил о своем намерении согласовать в Берлине решительные действия, чтобы остановить российскую агрессию.

Президент уже долгое время надеется на дополнительную поддержку со стороны Запада и быстрое сближение с Европой. Однако, президент Владимир Путин не был приглашен в Берлин, что вызвало недовольство в Москве.

В конце переговоров, Меркель, Олланд и Порошенко подтвердили важность существующего мирного соглашения, которое было заключено в феврале в белорусской столице. «Мы здесь, чтобы реализовать Минские договоренности, а не ставить их под сомнение», сказала канцлер Ангела Меркель. Соглашение является «основой, которая ведет к мирному развитию Украины».

«Нормандская группа», в которой переговоры ведут Меркель, Олланд, Порошенко и Путин, по-прежнему будет играть важную роль. Нет «никакой необходимости в новых форматах», сказала Меркель. Канцлер призвала стороны конфликта соблюдать перемирие и отвести тяжелое вооружение. Но это не ново. Ничего другого от встречи никто не ожидал. Провал Минского соглашения стал бы дипломатическим поражением. Что могло бы последовать за ним, неизвестно.

Порошенко находится под давлением

Порошенко просил о встрече в Берлине. Для него это было, вероятно, демонстративным жестом: направленным, как России, так и гражданам Украины. Знаком того, что Европа по-прежнему на стороне Киева – что, ввиду греческого кризиса и кризиса беженцев, могло легко оказаться в забытье.

Война в Восточной Украине выпала из поля зрения, но при этом по обе стороны по-прежнему шли бои, что нарушало Минское соглашение. В последние дни столкновения между пророссийскими сепаратистами и украинскими солдатами были настолько сильными, как никогда в последние шесть месяцев. Погибло много людей. Обе стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта и планировании новых наступлений.

Порошенко, тем временем, также находится под давлением. Снова и снова он обещал своей стране мир, но в Украине по-прежнему нет покоя.

Граждане устали от войны, они также страдают от экономического спада, грозящего государственного банкротства и галопирующей инфляции

. Тот факт, что столь необходимый процесс реформирования продвигается очень медленно, тяготит Порошенко и правительство во главе с Арсением Яценюком. Поддержка правительства в Киеве исчезает. Осенью предстоят местные выборы, партиям Порошенко и Яценюка грозят значительные потери.

Москва не заинтересована в решении конфликта

Еще предстоит узнать, в какой степени поддержка Запада может реально помочь на выборах. В последнее время выросло недовольство обеих сторон: Запад критикует остановившийся процесс реформ, а также едва заметную реализацию Минского соглашения. В Украине, однако, растет недовольство из-за требования мирного плана, которое предполагает предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской республикам. Некоторые депутаты опасаются, что Запад, таким образом, хочет в первую очередь пойти навстречу России. Они не хотят, чтобы правительство России и дальше использовало сепаратистские регионы, чтобы влиять на внутреннюю политику Украины.

Этой цели Москва достигла продолжающейся войной. Поскольку боевые действия в восточной Украине отвлекают внимание правительства в Киеве, и не оставляют возможности полностью сосредоточиться на преобразовании государства. Украина остается нестабильной, Россия тормозит ее сближение с Европой. Москва не заинтересована в решении конфликта.

Почти полтора года длится война на востоке Украины, погибли уже более 6800 человек. Спустя два мирных соглашения, много переговоров и отправку миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), регион все еще далек от мира. Поэтому для многих Минское соглашение стоит не больше, чем бумага, на которой оно было написано. Встреча в Берлине не принесла никаких перспектив улучшения.

Мало надежды на быстрое разрешение конфликта было у Порошенко еще до встречи в Берлине. «Военная угроза с Востока – это перспектива на ближайшее десятилетие», предупредил президент и объявил о новом оружии для своей армии. К концу года военные будут обеспечены 400 автомобилями и дополнительным оборудованием для борьбы с сепаратистами. Независимость, которой его страна добилась 24 года назад, Порошенко хочет защитить любой ценой.