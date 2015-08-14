Махницкий: пролоббировать интересы Левочкина и Фирташа могли на уровне следователей

Вместе с тем Махницкий не исключает, что пролоббировать интересы Левочкина и Фирташа могли на уровне следователей, сообщает ТСН.

"Я категорически могу сказать, что никто ко мне не подходил. Подходил ли к кому-то другому? Ведь дело расследует другой процессуальный руководитель, была группа процессуальных руководителей с соответствующим руководителем", - сказал Махницкий.

По его словам, все, кто расследует дело Майдана и Семьи, создали специальное управление — отдел спецрасследований.

"Это управление возглавляет Горбатюк, который был старшим следователем по особо важным делам. Именно этот Горбатюк и подавал основные сведения по делу. Он работает сейчас и он дальше этими делами занимается. Он был следователем Генпрокуратуры, после меня его повысили, сделали под него специальное управление — отдел спецрасследований. Оно занимается делами Майдана и делами Семьи", - сказал Олег Махницкий.

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По словам экс-генпрокурора, Горбатюк вел эти резонансные дела и подавал докладные своему руководству, после чего эти докладные доходили до Генпрокурора.

"Он вел дело, подавал информацию, писал докладные. Процессуальные акты представлялись начальнику своего отдела, подавались руководству Главного следственного управления, которое тогда возглавлял Щербина. Щербина подавал информацию и докладывал профильному заместителю Алексею Баганцу, который руководил расследованием всех уголовных производств, а уже заместитель докладывал это коллегии, в которую входят генеральный прокурор и заместители, и тогда уже принималось решение", - сказал Махницкий.

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Как сообщал УНИАН ранее, бывший Генпрокурор Олег Махницкий ответил на обвинения в том, что после проведения следственных действий Дмитрий Фирташ и Левочкин не попали под санкции ЕС.