Экс-нардеп Марков отказывается возвращаться в Украину из-за "политических преследований"

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

В частности, отвечая на формальный вопрос президента апелляционного суда Франческо Мацца Галанти, Марков заявил, что не соглашается возвращаться на Родину, где он является "жертвой политических преследований".

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Ранее сегодня стало известно, что итальянский суд в Генуе арестовал экс-нардепа ВР Игоря Маркова, которого задержали накануне по требованию украинского бюро Интерпола.

Как сообщал УНИАН, члена прокремлевского так называемого "Комитета спасения Украины", бывшего народного депутата Маркова задержала полиция в итальянском городе Сан-Ремо 12 августа. У Маркова были при себе российский и украинский паспорта.

Справка УНИАН. Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск.