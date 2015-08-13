Шокин установил новое распределение обязанностей между заместителями
Генеральный прокурор Виктор Шокин установил новое распределение обязанностей между своими заместителями.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении организационного обеспечения Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). "С целью оптимизации работы Генеральной прокуратуры Украины изменена ее структура. В связи с этим генеральный прокурор Виктор Шокин своим приказом установил новое распределение функциональных обязанностей между руководством ГПУ", - говорится в сообщении.
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Теперь весь комплекс вопросов по предотвращению и противодействию коррупции, по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в государстве, возложен на заместителя генерального прокурора Виталия Касько.
Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе продолжать заниматься вопросами реформирования органов прокуратуры и расследования уголовных производств в отношении работников прокуратуры.
Вопросами поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах заниматься, в том числе, заместитель генерального прокурора Олег Залиско, проинформировали в ГПУ.
Генеральный прокурор оставил за собой общее руководство ведомством, вопросы организационного правового обеспечения, кадровой работы, внутренней безопасности и связей со СМИ, отмечается в сообщении.