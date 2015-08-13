Сакварелидзе уверен в невозможности срыва конкурса на должности руководителей местных прокуратур

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я не думаю, что срыв будет. У реформы (органов прокуратуры) есть большая поддержка, и я думаю, что ни одному чиновнику не удастся остановить этот процесс", - сказал Сакварелидзе.

Он отметил: "Не сомневаюсь, что процесс мы запустим с 15 августа, и я думаю, в декабре мы его завершим".

Сакварелидзе признал, что в ходе отбора появится немалое количество недовольных результатами, так как из более чем 2,5 тыс. кандидатов на руководящие должности будут отобраны около 700.

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Как подчеркнул Сакварелидзе, некоторые технические проблемы, возникшие при подготовке тестов, уже устранены.

Как сообщал УНИАН, 12 августа и.о. генпрокурора Юрий Севрук заявил, что тесты на проведение конкурса по замещению должностей прокуроров местных прокуратур должны быть доработаны до 25 августа и через две недели после опубликования их на сайте должно состояться непосредственно тестирование.

Севрук сообщил, что исполнители подготовки тестовых заданий отбирались не прозрачно, а на основании "устных договоренностей", их профессиональный уровень неизвестен. К разработке тестовых заданий не привлекался ни один ведущий юридический вуз страны. Тестовые задания получили крайне низкую оценку по результатам их обработки в Национальной академии прокуратуры Украины.

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Генеральная прокуратура пока не имеет никаких договорных отношений с исполнителями тестовых заданий и не обладает авторскими правами на них. Кроме того, в результате служебного расследования установлено, что не закончены работы по установке модуля онлайн-тестирования, заявил он.

В свою очередь в Посольстве США в Украине отметили, что тесты на проведение конкурса по замещению должностей прокуроров местных прокуратур соответствуют международным стандартам.

В посольстве подчеркнули, что по просьбе Украины США и другие международные доноры предоставили финансирование Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) для разработки таких тестов. "OECD является международно признанным авторитетом в реформах и борьбе с коррупцией. Наш взнос входил в сумму в 200 тыс. долларов, которые мы предоставили OECD для разработки этого экзамена и на другие антикоррупционные инициативы", - говорится в комментарии.

"Тесты составлены честно и соответствуют международным стандартам. Очень важно, чтобы украинские прокуроры выбирались в ходе объективного процесса, основанного на профессиональных качествах", - отметили в посольстве.