На местных выборах могут повториться "карусели"

Такое мнение высказал журналистам представитель общественной организации «Рух за реформы» Вадим Якимец.

На данный момент ряд народных депутатов Украины настаивают на том, что внутренне перемещенным лицам необходимо предоставить право на участие в местных выборах 25 октября, напомнил представитель «Руха за реформы».

«Коллизия состоит в том, что право беженцев на участие в выборах закреплено в Законе о статусе временно перемещенных лиц, однако этот момент не отражен в Законе о местных выборах, пояснил Якимец. – Поэтому депутаты готовят изменения к Закону о местных выборах».

«Конечно, граждане Украины, зарегистрированные как временно перемещенные лица, имеют полное право принимать участие в местных выборах как члены громад, – считает активист «Руха за реформы». – Однако настораживает то, что избирательное законодательство решили менять в последний момент, а также, что данные изменения могут открыть прекрасную возможность для использования грязных технологий».

Якимец убежден, что парламентарии должны дополнительно изучить данный вопрос, чтобы не повторилось такое позорное явление, как «выездные карусели».

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Он напомнил, что недавние выборы в 205-м избирательной округе в Чернигове свидетельствовали о сильном сопротивлении действующей власти обновлению политической системы. «Вроде бы после Революции Достоинства Украина должна была сделать шаг в направлении развития демократии, – сказал Якимец, – но на самом деле черниговские события показали, что на выборах были и гречка, и социальные договоренности с избирателями, за которые платили деньги. Характер власти не изменился, грязные технологии никуда не исчезли».

Как известно, Центральная избирательная комиссия постановила в 2012 году, что избиратель может изменить место голосования без изменения избирательного адреса только в пределах избирательного округа. А значит, пока что переселенцы не могут голосовать на местных выборах не в своем избирательном округе.

По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 18 мая 2015 года на учете состояло 1 292 834 переселенца или 1 016 060 семей из Крыма и Донбасса.