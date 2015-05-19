Количество зарегистрированных переселенцев в Украине выросло до 1,29 млн человек - Минсоцполитики

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«По состоянию на 18 мая 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения в областных и Киевской государственных администраций, взято на учет 1 292 834 переселенца или 1 016 060 семей из Донбасса и Крыма», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, из 366,8 тыс. семей, обратившихся за назначением денежной помощи, такую помощь получили 303 тыс. семей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец апреля на подконтрольной Украине территории было зарегистрировано 1,26 млн переселенцев, или 928,7 тыс. семей, из Донбасса и Крыма.

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В ноябре 2014 года Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что назначение и продолжение выплаты пенсий и всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения и предоставления социальных услуг за счет средств госбюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования переселенцам осуществляются по месту пребывания таких лиц на учете, что подтверждается соответствующей справкой.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что правительство не будет выделять бюджетные средства на территории Донецкой и Луганской областей, пока их будет контролировать поддерживаемая Россией самопровозглашенная власть.