Зарегистрированы еще 9 кандидатов в мэры Киева (фамилии)
22:24, 18 апреля 2008Политика
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Всего их уже 70
Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя еще 9 лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, КГТИК сегодня были зарегистрированы самовыдвиженцы: Виктор МУДРИК, Сергей КРАВЧЕНКО, Валентин СКРИПЕЦ, Станислав ИВАНОВ, Тарас ВАЩИШИН, Леонид ОМЕЛЬЧЕНКО, Валерий СКРИПСКИЙ, Михаил ВУЛАХ и Василий БАБЕНЮК.
Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы 70 кандидатов в мэры Киева.
Внеочередные выборы столичного городского председателя назначены на 25 мая.
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