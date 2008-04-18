Зарегистрированы еще 9 кандидатов в мэры Киева (фамилии)

Всего их уже 70

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя еще 9 лиц. Как передает корреспондент УНИАН, КГТИК сегодня были зарегистрированы самовыдвиженцы: Виктор МУДРИК, Сергей КРАВЧЕНКО, Валентин СКРИПЕЦ, Станислав ИВАНОВ, Тарас ВАЩИШИН, Леонид ОМЕЛЬЧЕНКО, Валерий СКРИПСКИЙ, Михаил ВУЛАХ и Василий БАБЕНЮК. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы 70 кандидатов в мэры Киева. Внеочередные выборы столичного городского председателя назначены на 25 мая.

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