Депутат Мирошниченко: Украине как никогда нужна «партия мира»

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Юрий МИРОШНИЧЕНКО поддерживает объединительные процессы среди политических сил Украины и выступает за создание «партии мира».

Об этом он сказал во время он-лайн-интервью на сайте «ГАРТ».

«Я поддерживаю создание "партии мира". Если от меня что-то зависит, то мой голос – "за". Я вообще поддерживаю идею существования и конкуренции многих партий, и считаю, что "партия мира" как никогда нужна Украине, хотя моей партией является Партия регионов», – отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его убеждению, без объединения усилий ведущих политических сил Украина не сможет дать достойный ответ на ни один из вызовов, которые появились перед ней.

«В свое время я призывал продолжить двигаться путем, который был начат во время подписания первого Универсалу национального единства. Проблема заключается в том, что некоторые политики из "оранжевого" лагеря поспешили заявить о том, что никогда не будут сотрудничать с Партией регионов», – заметил он.

По мнению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, демократическая коалиция очутилась в ловушке. «Они понимают, что сотрудничество и объединение усилий нужны, но предварительно заявленное не позволяет им это сделать», – убежден он.

«Выход, по моему мнению, простой. Нужно садиться за «круглый стол» и открыто, на виду у всего украинского общества дискутировать относительно перспектив Украины, формировать общую "Программу будущего" и на базе этой Программы создавать новые политические союзы. Именно так мы достигнем максимальной пользы для Украины и оставим в прошлом парламентские и правительственные кризисы», – прибавил парламентарий.

На вопрос об отношении к созданию партии «Единственный центр» Ю.МИРОШНИЧЕНКО ответил, что поддерживает появление новых политических сил, «тем более, когда они направлены на единение».

«Общество живо интересуется этой партией, потому что многие из украинцев ожидают, что она сможет объединить Восток и Запад. В этом смысле я желаю ей успеха», – сказал депутат.