Апелляционный суд отказался увеличить сумму залога для экс-министра юстиции Лавриновича

Соответствующее постановление объявила коллегия судей Апелляционного суда Киева. "Коллегия судей приняла определение следственного судьи Печерского районного суда Киева о применении Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога 1,2 млн грн оставить без изменений", - отмечается в документе.

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Таким образом, суд отказал стороне защиты Александра Лавриновича в удовлетворении ходатайства, в котором защита просила решение суда первой инстанции отменить в части меры пресечения содержания под стражей, а не избирать какие-либо другие меры пресечения.

В то же время суд не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры увеличить Александру Лавриновичу залог в 8 млн 604 тыс. грн - то есть до суммы нанесенного им государству ущерба.

Полный текст решения суд огласит 17 августа в 16.00.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры арестовал дом и 3 автомобиля бывшего министра.

13 июля Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщила бывшему министру юстиции о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В частности, Александру Лавриновичу инкриминируется растрата государственных средств на сумму более 8,5 млн грн.

31 июля ГПУ подала апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева, который 30 июля отклонил ходатайство ГПУ об избрании Александру Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,6 млн грн и избрал меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн.