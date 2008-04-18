Против Блока Черновецкого устроили провокацию: с агитацией звонят ночью

В Блоке Леонида Черновецкого называют провокацией агитацию киевлян в поддержку блока в позднее вечернее время.

Как сообщила УНИАН сопредседатель фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Алла ШЛАПАК сообщила, что в ночь с 17 на 18 апреля по отношению к активистам блока, работающим в Печерском районе, была совершена провокация.

«Неизвестные, которые назвались представителями центрального избирательного штаба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в ночное время пригласили активистов и агитаторов на инструктаж и встречу с лидером нашего блока. Кроме того, наш штаб получил информацию о том, что киевлянам стали звонить по телефону в позднее вечернее время и проводить агитацию в поддержку Блока Леонида Черновецкого», - отметила А.ШЛАПАК.

Она заявила, что блок не имеет отношения к этим событиям.

«В связи со случившимся, Блок Леонида Черновецкого официально информирует жителей столицы, что никаких подобных акций не было и не может быть. Мы уважаем киевлян и никогда не будем тревожить их во время, предназначенное для отдыха!», - подчеркнула А.ШЛАПАК.

«Это грязные политические технологии наших оппонентов, и мы просим киевлян не поддаваться на подобные провокации. Мы надеемся на ваше понимание!», - подчеркнула сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете.