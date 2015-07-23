Президент обсудил с главнокомандующим сил НАТО в Европе перспективы сотрудничества

Собеседники обсудили ситуацию в Украине и перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко проинформировал Филипа Бридлава о текущем состоянии урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнул, что Украина четко придерживается Минских договоренностей и настаивает на необходимости их надлежащего выполнения всеми сторонами.

Глава Украинского государства выразил благодарность за поддержку и помощь со стороны США и НАТО в усилении обороноспособности Украины. «Для нас это очень важный вопрос во время аннексии Крыма и агрессии на Донбассе», - сказал Петр Порошенко.

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Президент отметил эффективность совместных тренировок военных, в частности, на Яворивском полигоне. Также он выразил заинтересованность Украины в развитии дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере, в том числе расширении программы совместных учений с целью усиления украинской армии, приведения уровня ее подготовки в соответствие с лучшими современными стандартами. «Мы имеем эффективное военно-техническое сотрудничество. У нас также есть хорошие перспективы для кооперации в вопросе военных учений», - отметил Президент.

Филипп Бридлав

положительно оценил существующий уровень сотрудничества между украинскими и американскими военными, в частности в вопросе совместных учений. «Вся информация, которую я получаю, свидетельствует, что учения проходят очень хорошо, что военные тренируются и выполняют задачи на высоком уровне», - отметил он.

Филипп Бридлав отметил необходимость продолжения реформирования Министерства обороны. «Трудно делать реформы, когда идет война. Мы поддерживаем Вас и будем поддерживать в дальнейшем», - заверил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко поручил трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны по линии разграничения.