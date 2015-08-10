ЦИК приняла более 20 нормативных актов для проведения местных выборов

Центральная избирательная комиссия начала подготовку к местным выборам 25 октября.

Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, сегодня во время первого после вступления в силу Закона Украины "О местных выборах" заседания ЦИК приняла более 20 нормативных актов для его реализации.

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Так, ЦИК утвердила перечень первоочередных мероприятий, необходимых для реализации указанного закона. Также утвержден календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов 25 октября.

Комиссия установила формы представлений относительно кандидатур в состав избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост сел, поселков, а также формы удостоверений субъектов и других участников избирательного процесса по местным выборам.

Кроме того, ЦИК установила формы списков избирателей и других избирательных документов для подготовки и проведения голосования по местным выборам. Отдельным постановлением ЦИК утвердила разъяснение относительно невключения лиц, осужденных к ограничению свободы, в списки избирателей на обычных избирательных участках для подготовки и проведения голосования по местным выборам.

Признано утратившим силу постановление ЦИК от 6 июня 2014 года № 778 "О порядке составления предварительных списков избирателей для обычных избирательных участков по выборам депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов и признании утратившими силу некоторых постановлений Центральной избирательной комиссии".

Кроме того, Комиссия установила порядок проведения жеребьевки относительно включения кандидатур от республиканских в Автономной Республике Крым организаций политических партий в состав избирательной комиссии АРК.

Также установлен порядок проведения жеребьевки относительно включения кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост сел, поселков.

Кроме того, Комиссия утвердила порядок проведения жеребьевки относительно определения номеров местных организаций политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене по выборам депутатов Верховного Совета АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов для голосования в многомандатном избирательном округе и установила необходимые для жеребьевки формы списков местных организаций политических партий.

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Во время заседания Комиссия утвердила форму и текст плакатов, разъясняющих порядок голосования на местных выборах и ответственность за нарушения законодательства о местных выборах. Кроме того, установлена форма избирательного списка кандидатов в депутаты Верховного Совета АРК, областного, районного, городского, районного в городе совета, выдвинутых местной организацией партии в многомандатном избирательном округе.

Во время заседания ЦИК утвердила образцы и описание печатей территориальных и участковых избирательных комиссий, а также образец штампа "Выбыл".