У Авакова зарплата больше, чем у Яценюка - СМИ

Такую информацию "Апостроф" получил, проанализировав официальные ответы правительства и министерств на свой запрос.

В МВД сообщили, что должностной оклад Арсена Авакова, как и других министров, составляет 92% от размера оклада премьера — 6109 грн.

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Однако, помимо этого, министр внутренних дел также получает ряд надбавок — за выслугу лет, за особенный характер работы и интенсивность труда, за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и даже за "почетное звание "Заслуженный экономист Украины". Совокупно с окладом и надбавками, зарплата Авакова составляет 13774 грн 94 коп. При этом большинство членов Кабмина подобных дополнений к окладу лишены.

В ответе Министерства внутренних дел не указано, в связи с чем Аваков получает больше остальных министров. Но, как объяснили в аппарате правительства, глава МВД не подпадает под постановление (№43 от 14.02.2015), согласно которому в 2015 году заработная плата членам Кабмина, руководителям центральных органов исполнительной власти и других государственных органов начисляется исключительно в размере должностного оклада.

"Эта норма не распространяется на руководителей органов, подразделения которых принимают участие в проведении антитеррористической операции. Но при желании министр может отказаться от надбавок", — сказал собеседник из аппарата правительства.

По этой же причине повышенную зарплату может получать министр обороны Украины Степан Полторак. Впрочем, наверняка об этом утверждать нельзя, так как Министерство обороны еще не предоставило изданию ответ о зарплате министра.