В НАТО заявили, что следят за развитием событий на Донбассе

Так сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН прокомментировали в НАТО информацию об обострении ситуации на востоке Украины и поручении Министерству иностранных дел проинформировать об этом ЕС, НАТО, ОБСЕ и страны «нормандского формата».

"НАТО внимательно следит за событиями в Украине. Как мы уже неоднократно говорили, путем к миру остается полное выполнение Минских договоренностей", - отметили в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, в штаб-квартире подчеркнули важность безопасного выполнения работы наблюдателями ОБСЕ и свободу их передвижения.

"НАТО полностью поддерживает все усилия, направленные на поиск взаимоприемлемого решения в соответствии с Минскими договоренностями. Наш фокус остается на поиске решения проблемы дипломатическими средствами", - подчеркнули в Альянсе.

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Как сообщал УНИАН, за последние дни российско-террористические войска увеличили количество обстрелов из тяжелого вооружения. 9 августа режим прекращения огня был нарушен 127 раз.

Сегодня ночью боевики при поддержке тяжелой бронированной техники, танков и БТРов атаковали украинские войска в районе населенного пункта Старогнатовка.

Президент Украины поручил МИД проинформировать действующего председателя ОБСЕ, государства-участники «нормандского формата», ЕС и НАТО об обострении ситуации на Донбассе и угрозе срыва плана мирного урегулирования.