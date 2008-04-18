Затулин распереживался, что Партию регионов раскалывают

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН заявляет, что сторонники «атлантического выбора Украины» предпринимают попытки расколоть Партию регионов.

Такое мнение К.ЗАТУЛИН высказал на официальном сайте российской партии власти «Единая Россия».

«Прежде всего, заинтересованным лицам и политическим конкурентам не выгодно сотрудничество «Единой России» и Партии регионов, направленное на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами. Далее. Партия регионов, по факту, является наиболее крупной политической силой, сдерживающей вступление Украины в НАТО. Это еще раз подтвердил проведенный в Северодонецке в марте Съезд депутатов всех уровней. Логично, что сторонники «атлантического выбора» Украины стремятся к дестабилизации и расколу партии», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его мнению, причиной для попыток расколоть Партию регионов является также последовательность ее позиции в отношении разделения полномочий ветвей власти и развития регионального самоуправления. «Противники такого курса заинтересованы в измельчании партии, в создании на ее электоральном поле нескольких конкурирующих, занятых взаимным политическим уничтожением, структур. Первым шагом в данном направлении и является распространение провокационных слухов, призванных столкнуть лбами руководство Партии регионов и русских организаций Украины», - считает депутат Госдумы РФ.