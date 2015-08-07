Советник Авакова о главе Первомайской РГА: "Это хамло должно сидеть в камере с наручниками"

Об этом он рассказал в комментарии НикВестям.

"Такие действия недопустимы. Это хамло должно сидеть в камере с наручниками и слышать запах своего пота. Он не руководитель района, а преступник. Я думаю, что очень скоро мы увидим реакцию президента на это", - сказал Михаил Апостол.

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Он добавил, что считает, что губернатор Николаевской области Вадим Мериков должен подать представление президенту Украины Петру Порошенко об увольнении Виктора Сироты, а милиция должна открыть на него уголовное дело.

"Меня просто разрывает. Мое мнение — губернатор должен подать представление Президенту на увольнение этого хама, а начальник УМВД Украины в Николаевской области должен открыть уголовное производство по факту посягательства на честь и достоинство сотрудника милиции. Также необходимо провести проверку и расследовать действия сотрудников милиции, которые отпустили эту группу", - сказал Апостол.

Стоит отметить, что бывший народный депутат, советник министра внутренних дел Михаил Апостол является куратором Николаевской области по вопросам формирования новой полиции.

"Действия правоохранителей по этому поводу должны быть образцовыми, нам нужно показать, что мы не дадим впредь совершать подобное. По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова я закреплен за Николаевской областью по вопросам формирования новой полиции. Этот вопрос я буду держать на контроле", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава Первомайской райгосадминистрации Виктор Сирота устроил скандал и дебош после того, как сотрудники спецподразделения «Кобра» остановили его автомобиль, оскорблял правоохранителей и угрожал увольнением.