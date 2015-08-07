Климкин: Идея о возможности для России строить путь в Крым в обмен на Савченко не имеет права на существование

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«Такая идея не имеет права на существование, такие обмены - они реально не работают во внешней политике», - сказал Климкин

По его словам, с тем настроением и с тем давлением, осуществляемым международным сообществом на Россию, решение будет обязательно найдено.

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«Каким оно будет, я честно скажу, я имею в виду сегодня, я с большой точностью не могу сказать», - добавил Климкин.

Он отметил, что пока вопрос освобождения Савченко не будет нормализован, в западных политиков не будет спокойствия.

«А если будут следуюшие шаги, думаю, что будет следующая реакция: это будет список Савченко, или иной список вроде списка Магнитского, или это буду дополнительные санкции в отношении физических лиц - это вопрос дальнейшего обсуждения», - сказал министр.

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По его словам, такие дискуссии ведутся в Европейском Союзе и Россия об этом очень хорошо знает.

Он также отметил, что процесс над Савченко - это большой вопрос в пропагандистском смысле для внутренней политики России и они пытаются по нему продвигаться.

Как сообщалось, советник председателя Службы Безопасности Украины Юрий Тандит утверждает, что лица, приближенные к президенту России Владимиру Путину, предлагали обменять украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко на "путь из Ростова в Крым".

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с решением генеральной прокуратуры Российской Федерации направить дело Надежды Савченко для рассмотрения по сути в Донецкий городской суд Ростовской области РФ.