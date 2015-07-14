МИД Украины выражает категорический протест в связи с решением проводить суд над Савченко в Донецке Ростовской области

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство требует от российской стороны немедленно освободить Савченко и обеспечить полное выполнение своих обязательств по международному праву и Минским договоренностям

"Очевидно, что все без исключения сфабрикованные обвинения в отношении ее будут опровергнуты защитой в ходе судебного заседания. Однако Россия любой ценой стремится скрыть политическую расправу над народным депутатом Украины, членом делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы от внимания международной общественности и правозащитных организаций. Этим решением Россия в очередной раз продемонстрировала свою удаленность от общепризнанных принципов демократии, законности, верховенства права и открытости", - говорится в сообщении.

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В МИД также отметили, что "глубоко возмущены фактом утверждения генпрокуратурой РФ дополнительных абсурдных обвинений, выдвинутых недавно Следственным комитетом РФ о якобы убийстве украинкой граждан РФ И.Корнелюка и А.Волошина (ранее Савченко обвинялась лишь в пособничестве в убийстве этих лиц). При этом российская сторона настоятельно подчеркивает, что эти лица «были корреспондентами ВГТРК», но в обвинительном заключении упоминание об их гибели при исполнении служебных полномочий (в частности, журналистских) отсутствует".

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Как сообщал УНИАН, Савченко похитили террористы на Донбассе, а потом ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

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2 июля в Следственном комитете сообщили, что Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела в России.