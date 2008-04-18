Довгий призывает нардепов, идущих в Киевсовет, сложить мандаты

Киев. 18 апреля. УНИАН. Член Блока Леонида Черновецкого, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ призывает народных депутатов Украины - кандидатов в депутаты Киевского городского совета на внеочередных выборах - предварительно сложить свои мандаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом О.ДОВГИЙ заявил в интервью журналистам.

По его словам, присутствие народных депутатов Украины в предвыборных списках некоторых политических сил „искажает саму суть местных выборов”.

„Неизвестно, на кого рассчитана политическая технология, когда на депутатские мандаты в городском совете претендуют люди, не собирающиеся там работать. Это, по крайней мере, аморально, поскольку является попыткой обмануть избирателей. Кое-кто из парламентариев стремится за своими спинами провести в Киевсовет людей, которые ничего хорошего для общества не сделали. Это - откровенное проявление неуважения к киевской общине”, - отметил О.ДОВГИЙ.

По убеждению секретаря Киевсовета, работа каждого депутата городского совета - это ежедневный кропотливый труд в комиссиях, наработка конкретных решений, направленных на улучшение жизни граждан, на обеспечение бесперебойного функционирования хозяйственного комплекса города, особенно такого мегаполиса, которым является Киев.

Поэтому, отметил О.ДОВГИЙ „сегодня, когда выборы вступили в свою активную фазу, народные депутаты Украины из БЮТ и других политических сил, которые являются кандидатами в депутаты Киевсовета, должны определиться с местом своей будущей работы, честно об этом заявить и сложить свои мандаты в Верховной Раде”.