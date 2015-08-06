Политолог о демилитаризации в зоне АТО: Дьявол кроется в деталях

Об этом он рассказал в свое колонке в журнале «Новое Время».

В частности, он отметил, что главным камнем преткновения в вопросе демилитаризации является поселок Широкино.

«Поселок превратился в своеобразный символ, доказательство украинских побед», - считает Гарань.

Он отмечает, что на данный момент самое большое значение имеет то, каким будет функционирование демилитаризованной зоны.

«Сама по себе идея неплоха, но как говорится, дьявол кроется в деталях. Разъединение по линии размежевания — позитивный момент, поскольку это выведет наших бойцов из-под прямых обстрелов противника. А ведь цель Путина состоит как раз в том, чтобы постоянно наносить ущерб украинским войскам и изматывать их», - пишет политолог.

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Гарань считает, что для начала необходимо решить вопрос отвода тяжелого вооружения и определить, кто будет осуществлять мониторинг прекращения огня в демилитаризованной зоне.

«Пока идея заключается в том, что туда отправятся представители ОБСЕ, но открытым остается вопрос, кто будет проводить патрулирование. Поэтому крайне важно исключить любую возможность появления даже разговоров о чем-то «совместном»», - подчеркнул он.

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