Политолог о демилитаризации в зоне АТО: Дьявол кроется в деталях
Алексей Гарань, политолог, профессор политологии Киево-Могилянской академии рассказал, в чем особенность планов демилитаризации в зоне АТО и как необходимо ее внедрять.
Об этом он рассказал в свое колонке в журнале «Новое Время».
В частности, он отметил, что главным камнем преткновения в вопросе демилитаризации является поселок Широкино.
«Поселок превратился в своеобразный символ, доказательство украинских побед», - считает Гарань.
Он отмечает, что на данный момент самое большое значение имеет то, каким будет функционирование демилитаризованной зоны.
«Сама по себе идея неплоха, но как говорится, дьявол кроется в деталях. Разъединение по линии размежевания — позитивный момент, поскольку это выведет наших бойцов из-под прямых обстрелов противника. А ведь цель Путина состоит как раз в том, чтобы постоянно наносить ущерб украинским войскам и изматывать их», - пишет политолог.
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Гарань считает, что для начала необходимо решить вопрос отвода тяжелого вооружения и определить, кто будет осуществлять мониторинг прекращения огня в демилитаризованной зоне.
«Пока идея заключается в том, что туда отправятся представители ОБСЕ, но открытым остается вопрос, кто будет проводить патрулирование. Поэтому крайне важно исключить любую возможность появления даже разговоров о чем-то «совместном»», - подчеркнул он.
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