В Генштабе назвали дату, до которой нужно согласовать демилитаризацию Широкино (видео)
До 3 августа документ о демилитаризации Широкино должна выработать трехсторонняя контактная группа в Минске.
Об этом заявил начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев в эфире 5 канала.
"По состоянию на данный момент вопрос демилитаризации Широкино – это вопрос трехсторонней контактной группы в Минске. Президент Украины дал задание – до 3 августа решить вопрос и подписать соответствующий документ. Затем в течение 10 суток отводится тяжелое вооружение и танки, чтобы обеспечить безопасность тех военнослужащих, которые ни на шаг назад не отходят", - говорит Селезнев.
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К тому времени, по его словам, все остаются на своих позициях.
"По состоянию на сейчас, пока решения нет, все силы и средства у нас на фронте", - утверждает представитель Генштаба.