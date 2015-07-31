В Генштабе назвали дату, до которой нужно согласовать демилитаризацию Широкино (видео)

21:32, 31 июля 2015
Война
3138 0

До 3 августа документ о демилитаризации Широкино должна выработать трехсторонняя контактная группа в Минске.

/ facebook.com/ato.news

Об этом заявил начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев в эфире 5 канала.

"По состоянию на данный момент вопрос демилитаризации Широкино – это вопрос трехсторонней контактной группы в Минске. Президент Украины дал задание – до 3 августа решить вопрос и подписать соответствующий документ. Затем в течение 10 суток отводится тяжелое вооружение и танки, чтобы обеспечить безопасность тех военнослужащих, которые ни на шаг назад не отходят", - говорит Селезнев.

Читайте такжеБоевики совершили короткую вооруженную провокацию в Широкино

К тому времени, по его словам, все остаются на своих позициях.

"По состоянию на сейчас, пока решения нет, все силы и средства у нас на фронте", - утверждает представитель Генштаба.

По данным штаба АТО, демилитаризация в секторе "М" не предусматривает отвода войск, в частности, личного состава, а только тяжелого вооружения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter