Климкин анонсировал повторное голосование Совбеза ООН для создания трибунала по МН17
Новое рассмотрение в Совбезе ООН резолюции по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины состоится через два месяца после оглашения результатов расследования.
Об этом, как сообщает Associated Press, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет Лента.ру.
Отмечается, что пять стран, расследующих обстоятельства авиакатастрофы, — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина — попытаются снова получить одобрение Совбеза ООН на создание международного трибунала, сказал Климкин.
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"Через два месяца у нас будет окончательный отчет (о результатах расследования - УНИАН), и что скажет через два месяца Россия? Мы, безусловно, попробуем еще раз заручиться поддержкой всего мирового сообщества", — отметил министр.
Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета "Малазийских авиалиний" «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.
После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.