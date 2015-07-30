ГПУ продлила конкурс на должности местных прокуроров до 10 августа

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении сказано, что 5 региональных центров приема документов будут работать с 09:00 до 18:00 без выходных.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 20 июля начат прием документов от желающих занять 700 руководящих должностей в местных прокуратурах по всей стране. Предполагалось, что прием документов продлится до 2 августа.