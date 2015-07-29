Порошенко назначил Гнатышина послом Украины в Молдове

Президент Украины Петр Порошенко назначил Ивана Гнатышина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Молдове.

Соответствующий указ главы государства №456/2015 от 28 июля опубликован на президентском сайте. Читайте такжеПорошенко назначил Георгия Туку председателем Луганской ОГА Ранее УНИАН сообщал, что президент назначил Валерия Чалого чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

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