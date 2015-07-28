Адвокаты Януковича считают незаконным заочное осуждение экс-президента - СМИ
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича считают незаконным решение Печерского районного суда Киева о начале процедуры заочного осуждения их подопечного.
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатского объединения Aver lex, представляющего интересы Януковича.
"Вчера, 27.07.2015, Печерский районный суд вынес решение, которым удовлетворил ходатайство ГПУ о начале процедуры заочного осуждения В.Ф. Януковича. Данное решение является незаконным, так как, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, процедура заочного осуждения может начаться только против лиц, которые находятся в международном розыске", - говорится в сообщении.
Также, адвокаты заявляют, что "16 июля 2015 года Интерпол, получив обоснованные аргументы о политическом характере преследования В.Ф. Януковича, снял красную карточку с сайта и закрыл доступ к его файлу для всех стран-участников Интерпола. Таким образом, В.Ф. Янукович не находится в международном розыске Интерпола на данный момент, и против него не могла быть начата процедура заочного осуждения".
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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на пресс-конференции заявил о начале процедуры заочного осуждения шести бывших высокопоставленных чиновников, в том числе Януковича.
«Решением Печерского районного суда от 23.07, от 24.07 и 27.07, то есть вчера, суд признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками генеральной прокуратуры в отношении Богатыревой, Игнатова и Януковича, и уже начал процедуру заочного осуждения», - добавил генпрокурор.
Он заметил: «Это только первый этап нашей работы, в ближайшие сроки будут рассмотрены относительно Арбузова, Клименко и Стащенко. Дальше будут и другие».
Также Шокин заявил, что ГПУ в ближайшее время сообщит Януковичу о подозрении в государственной измене и создании преступной группировки.
«На сегодняшний день уже разработано и практически завершено сообщение о подозрении в отношении Януковича и других по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 – создание преступной организации, ст.364 – злоупотребление властью и ст.111 – которая предусматривает государственную измену. В ближайшее время это сообщение о подозрении будет вручено Януковичу и другим его приспешникам», - сказал Шокин.