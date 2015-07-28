Адвокаты Януковича считают незаконным заочное осуждение экс-президента - СМИ

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатского объединения Aver lex, представляющего интересы Януковича.

"Вчера, 27.07.2015, Печерский районный суд вынес решение, которым удовлетворил ходатайство ГПУ о начале процедуры заочного осуждения В.Ф. Януковича. Данное решение является незаконным, так как, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, процедура заочного осуждения может начаться только против лиц, которые находятся в международном розыске", - говорится в сообщении.

Также, адвокаты заявляют, что "16 июля 2015 года Интерпол, получив обоснованные аргументы о политическом характере преследования В.Ф. Януковича, снял красную карточку с сайта и закрыл доступ к его файлу для всех стран-участников Интерпола. Таким образом, В.Ф. Янукович не находится в международном розыске Интерпола на данный момент, и против него не могла быть начата процедура заочного осуждения".

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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на пресс-конференции заявил о начале процедуры заочного осуждения шести бывших высокопоставленных чиновников, в том числе Януковича.

«Решением Печерского районного суда от 23.07, от 24.07 и 27.07, то есть вчера, суд признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками генеральной прокуратуры в отношении Богатыревой, Игнатова и Януковича, и уже начал процедуру заочного осуждения», - добавил генпрокурор.

Он заметил: «Это только первый этап нашей работы, в ближайшие сроки будут рассмотрены относительно Арбузова, Клименко и Стащенко. Дальше будут и другие».

Также Шокин заявил, что ГПУ в ближайшее время сообщит Януковичу о подозрении в государственной измене и создании преступной группировки.

«На сегодняшний день уже разработано и практически завершено сообщение о подозрении в отношении Януковича и других по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 – создание преступной организации, ст.364 – злоупотребление властью и ст.111 – которая предусматривает государственную измену. В ближайшее время это сообщение о подозрении будет вручено Януковичу и другим его приспешникам», - сказал Шокин.