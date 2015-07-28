Климкин анонсировал назначение до конца августа 15 послов Украины

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«Решение о назначении послов всегда за президентом. До конца августа будут назначены примерно 15 послов. Это будет и азиатский регион, и европейский. Например, Таиланд, очень важная страна, и Австралия, и Иран, где сейчас развивается интересная ситуация», - сказал министр.

Климкин заверил, что среди назначенных будут лучшие дипломаты. «Это будут известные люди с очень хорошей политической или дипломатической историей, с хорошим личным профилем. Решение о назначении уже готовы. Для двух или трех послов мы уже получили агреман», - добавил глава МИД.

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Климкин также отметил, что в ближайшие дни будет назначен посол Украины в Молдове. «Когда Наталья Герман (премьер-министр Молдовы) приезжала, она его (кандидата на должность посла Украины в Молдове) физически повезла в Молдову. Для некоторых других стран агреман мы получим в течение нескольких недель. Одна из причин продолжительности процесса - это процедура обработки агремана. В некоторых странах она длится несколько месяцев, особенно там, где система отличная от нашей, например, в монархиях»,- сказал Климкин.