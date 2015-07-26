Власти заинтересованы в фальсификации результатов выборов в 205-м округе - кандидат в депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сегодня сказал на брифинге.

"Надеюсь, что голосование будет происходить спокойно. Безусловно, я лично ожидаю фальсификаций со стороны власти. Во всяком случае, настрой у них именно такой", - отметил Корбан.

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Кандидат в народные депутаты рассказал, что, когда он прибывает на любой из избирательных участков, рядом с участком сразу же появляется белый автобус Mercedes, в котором находятся "титушки" из Одессы.

Вместе с тем Корбан добавил, что пока удается сохранять спокойствие и порядок.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работают 83 участка.