Власти заинтересованы в фальсификации результатов выборов в 205-м округе - кандидат в депутаты
Кандидат в народные депутаты по округу №205 Геннадий Корбан считает, что власти заинтересованы в фальсификации результатов выборов в 205-м округе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сегодня сказал на брифинге.
"Надеюсь, что голосование будет происходить спокойно. Безусловно, я лично ожидаю фальсификаций со стороны власти. Во всяком случае, настрой у них именно такой", - отметил Корбан.
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Кандидат в народные депутаты рассказал, что, когда он прибывает на любой из избирательных участков, рядом с участком сразу же появляется белый автобус Mercedes, в котором находятся "титушки" из Одессы.
Вместе с тем Корбан добавил, что пока удается сохранять спокойствие и порядок.
Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.
В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работают 83 участка.