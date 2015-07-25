Президент анонсировал передачу в суд дел Януковича и Ко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во вторник, 28 июля, генеральный прокурор Виктор Шокин проведет пресс-конференцию, на которой проинформирует о передаче в суд дел на прежнее руководство государства во главе с Виктором Януковичем.

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

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"Во вторник в 11:00 генеральный прокурор даст пресс-конференцию... где он проинформирует общество о передаче в суд дел на прежнее руководство государства во главе с Януковичем", - сказал он.