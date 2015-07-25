Черниговская милиция причастна к истории с фальшивыми печатями избиркомов 205-го округа - нардепы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Виталий Куприй, который вызвал милицию на место событий. Активисты узнали сотрудников милиции на фото и видео с места обнаружения фальшивых печатей, которые выложил депутат на своей странице.

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«Я лично подходил к этим оборотням в погонах при выявлении преступления - передачи поддельных печатей УИК. Сделал их фото (кстати, я их приметил еще задолго до приезда автобуса). Они сказали мне, что являются сотрудниками МВД. Но после того, как увидели мое удостоверение и услышали должность, сразу исчезли », - написал Куприй. По его информации, один из зафиксированных правоохранителей - майор бывшего УБОП Игорь Большун. «Сейчас (УБОП - Ред.) Реформированный, но подчиняется непосредственно начальнику облУВД Алехину», - уточнил Куприй.

В свою очередь народный депутат Андрей Денисенко сообщил, что начальник городской милиции Шевцов давал указания подчиненным охранять и сопровождать автобус, в то время как специальная группа МВД в Чернигове под руководством Ивана Стойко оперативно прибыла на место происшествия и зафиксировала преступление.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове народные депутаты Андрей Денисенко, Игорь Луценко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Олег Кришин задержали микроавтобус с номерами СВ 3226 АА, в котором находились фальшивые силиконовые печати УИК и ОИК по 205-му округу.