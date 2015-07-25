В Чернигове задержали автобус с фальшивыми печатями избирательных комиссий 205-го округа

В Чернигове народные депутаты Андрей Денисенко, Игорь Луценко, Александр Дубинин, Валентин Помещик, Олег Кришин задержали микроавтобус с номерами СВ 3226 АА, в котором находились фальшивые силиконовые печати УИК и ОИК по 205-му округу.

Об этом сообщает народный депутат Ігорь Луценко на своей странице в Facebook.

«Водитель ехал один. На его предприятии ему дали задание отвезти пакет в Чернигов. Кто именно дал пакет - не говорит», - написал Луценко.

Чернігів, 205й.Затримали людину - водія з пакетом. Там копії печаток ДВК та ОВК. Затримано депутатами Купрієм, Дубініним та Дідичем. Адреса навпроти перемоги 75, коло Макдональдсу. Posted by Igor Lutsenko on 25 июля 2015 г.

Эти печати, вероятно, готовились для фальсификации результатов голосования.

По информации народного депутата Виталия Куприя, поддельные печати были обнаружены в маршрутном автобусе Киев-Чернигов, которые будто бы передавались из Киева. Причастность водителя устанавливается.

Куприй также сообщил, что к фальшивым печатям причастна милиция. Ему удалось сфотографировать и снять на видео трех сотрудников милиции, которых распознали местные активисты.