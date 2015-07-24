Нардеп от БПП предлагает снять неприкосновенность с Лозового

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

“Наша фракция голосовала за снятие депутатской неприкосновенности и считаем, что это пережиток прошлого, тем более, когда речь идет об уголовных преступлениях. А, насколько мне известно, что касается господина Лозового, речь идет исключительно об уголовном преступлении, то здесь нужно дать возможность прокуратуре проводить необходимые следственные действия", - подчеркнул нардеп.

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Кроме того, он отметил, что сейчас они не обсуждали данный вопрос на фракции.

"Но когда он будет обсуждаться, буду предлагать фракции поддержать этот вопрос", – заявил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Шокин заявил, что внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.