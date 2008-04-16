Тимошенко согласна оставить Президента, если полномочия перейдут парламенту

Блок Юлии Тимошенко не выступает за ликвидацию должности Президента Украины при проведении конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге журналистам в Страсбурге.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в большинстве стран Европы действует парламентская система, что не исключает наличие поста Президента.

Она подчеркнула, что в разных странах форма избрания Президента разная.

«Например, наша соседняя Польша при парламентской форме правления Президента выбирает всенародно. Я думаю, что нам нужно, в том числе изучать и опыт Польши. И я бы не хотела, чтобы мои слова о создании в Украине парламентской формы правления воспринимали как отсутствие Президента… Должность Президента остается, но большинство полномочий переходит парламенту, потому что это более открытая и более демократическая форма», - подчеркнула она.

По словам премьера, в политических кругах считается, что для БЮТ наиболее реально получить должность Президента. «Если двигаться по политической нелогике, то мы бы должны были поддерживать президентскую форму правления, но наша политическая сила стоит на позициях логики и демократии, и именно поэтому мы считаем, что сейчас своевременна в Украине парламентская форма правления», - сказала она.