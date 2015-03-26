Логика спикера Госдумы: Вашингтону и Брюсселю нужно ввести взаимные санкции за поддержку Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Нарышкин сказал на заседании рабочей группы при председателе Госдумы из правового анализа законодательных процедур и принятых в Украине правовых актов.

"Поскольку Киев поддерживается Вашингтоном, то Брюссель должен был бы объявить санкции и Вашингтону, а Вашингтон, поскольку Киев поддерживается в политическом смысле Брюсселем, Вашингтон должен был бы объявить санкции и Брюсселю - Европейскому Союзу", - сказал Нарышкин, комментируя высказывание председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова о том, что ЕС должен ввести санкции против Украины за невыполнение Минских соглашений».

Причем Нарышкин заявил, что логика в санкционной политике Вашингтона и Брюсселя полностью отсутствует.

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Нарышкин также выразил мнение, что последние решения Верховной Рады Украины относительно Донбасса направлены на срыв Минских соглашений.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла несколько нормативных актов, которые, по сути, являются отражением курса на срыв Минских договоренностей", - сказал он.

По мнению спикера Госдумы, "партия войны" в Украине не снижает своей активности.

В то же время, Пушков считает, что Украина хочет "отбросить" Минские соглашения в интересах миротворческой операции, хотя эта инициатива не может быть принята без согласия РФ в Совете безопасности ООН.

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Согласно принятым изменениям, особый порядок в отдельных районах Донбасса начнет действовать только после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

Изменениями предусмотрено участие в наблюдении за выборами международных наблюдателей, вывод для беспрепятственного проведения выборов с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их боевой техники, а также боевиков и наемников.

Также ВР определила населенные пункты Луганской и Донецкой областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления.

Кроме того, Верховная Рада приняла постановление о признании временно оккупированными территориями отдельные районы, города, поселки и села Донбасса, в которых вводится особый порядок местного самоуправления.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.