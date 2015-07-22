Трое соседей, телевизор и много книг: Сенцов рассказал об условиях в СИЗО
Во время перерыва в суде в Ростове-на-Дону Олег Сенцов успел коротко рассказать журналистам об условиях содержания в СИЗО.
Его цитирует сайт Громадське.
"В камере еще трое. Есть телевизор, в основном российское телевидение, Киселев. О ситуации в Украине знаю по новостям, впрочем, комментировать ничего не могу, ибо не вижу всей картины. Не могу общаться с живыми людьми. Много читаю, закончил только Ремарка. Здесь есть хорошая библиотека. В этапе многие спрашивали, откуда я. Но когда узнали, что с Майдана, началось такое.. Со всеми фразами из телевизора. Многие поддерживают Путина", - сказал украинец.
Читайте такжеСенцов и Кольченко в российском суде не признают виныВчера состоялось заседание суда по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко.
На заседании зачитывали обвинения в адрес украинцев, они свою вину не признали.
Адвокат Кольченко рассказывала, что условия содержания в ростовском СИЗО более жесткие, чем в московском.
Как сообщало издание Медиазона, с 10 утра 27 июля суд будет рассматривать дело Сенцова и Кольченко в режиме полной рабочей недели без перерывов. Часть дела рассмотрят в закрытом режиме.