Обнародовано оперативное видео всей стрельбы в Мукачево
12:55, 12 июля 2015Общество
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На видео видно, когда начинается стрельба и как бойцы, назвавшие себя добровольцами "Правого сектора", начинают стрелять по милицейскому автомобилю с крупнокалиберного пулемета.
В сеть выложили полную верси. видео со стрельбой в Мукачеве \ facebook.com/Mustafanayyem
Видео обнародовал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Youtube.
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