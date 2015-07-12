Обнародовано оперативное видео всей стрельбы в Мукачево

На видео видно, когда начинается стрельба и как бойцы, назвавшие себя добровольцами "Правого сектора", начинают стрелять по милицейскому автомобилю с крупнокалиберного пулемета.

Видео обнародовал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Youtube.

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