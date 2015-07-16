Корбан обвиняет конкурента на выборах в округе в скупке голосов избирателей (видео)

Об этом говорится в заявлении избирательного штаба, переданном УНИАН.

"Очередная волна скупки голосов в пользу провластного кандидата перешла в новую фазу. После того, как неоднократно были зафиксированы факты скупки голосов, в лучших традициях подпольной конспирации, штаб провластного киевского кандидата перешел на раздачу денег в автобусах", - говорится в заявлении.

Как заявляют в штабе, после сбора определенного количества так называемых «агитаторов» в заранее договоренном месте – их забирает комфортабельный автобус, который в течение некоторого времени кружит по городу. После этого, высаживает своих пассажиров и едет на другую точку сбора, где история повторяется.

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"Нет никаких сомнений, что пойманные на горячем руководители «агитаторов», предлагающие деньги избирателю за голос, отданный в пользу провластного кандидата, решили пойти другим путем. Теперь задача скупщика – привести человека, готового к продаже своего голоса, в определенное место. Там с ним, уже в автобусе, расплачиваются и дают инструкции как себя вести с прессой, если она появляется, как отвечать на вопросы или уходить от них", - отметили в штабе Корбана.

"Мы верим, что черниговцы не будут поддаваться на провокационные действия, за которые уголовным кодексом предусматривается лишение свободы до 7 лет. Эти годы заключения не стоят тех 400 гривень, за которые хотят купить ваш голос и вашу душу!", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №205 в Чернигове на 26 июля.

Выборы назначены в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий избранного в этом округе Валерия Кулича, который 31 марта был назначен председателем Черниговской обладминистрации.

Главными конкурентами на выборах в округе считаются один из лидеров партии "УКРОП" Геннадий Корбан и выдвиженец от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Ранее Корбан неоднократно жаловался на подкуп избирателей и использование админресурса в округе со стороны власти.