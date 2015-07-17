Российское генконсульство в Одессе назвало имя выдворенного дипломата

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на генеральное консульство Российской Федерации в Одессе.

"Да, он уехал, его сейчас нет", - отметил представитель генконсульства.

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При этом он отказался комментировать причины инцидента.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины по материалам Службы безопасности объявило персоной нон грата исполняющего обязанности Генерального консула Российской Федерации в Одессе.

Решение принято из-за несовместимости его деятельности с дипломатической, а также за нарушение положений Венской конвенции.